Главу Гагаузии Гуцул привезли в суд в Кишиневе

Евгения Гуцул, руководитель автономии Гагаузия, была доставлена в суд Кишиневе, где будет рассмотрено решение об ее возможном аресте. Об этом сообщил ТАСС.

Гуцул задержали в кишиневском аэропорту 25 марта, ей вменяют нарушения при финансировании политической партии, а также избирательной кампании. Теперь же ее привезли в сектор Чеканы в Кишиневе. Там пройдет заседание суда, которое будет рассматривать ходатайство обвинения о помещении главы Гагаузии под стражу. Судебное заседание проходит в закрытом режиме, Гуцул успела до его начала заявить журналистам, что держится.

По имеющимся данным, 28 марта в Кишиневе должно пройти два заседания суда с участием Гуцул. На каждом из них прокуратура будет требовать ее ареста на срок в 30 суток.

Параллельно стало известно, что жители Гагаузии стали с утра съезжаться в Кишинев, чтобы оказать поддержку своему руководителю. Молдавские власти всячески препятствуют этому, они перекрывают выезды. В частности, из Комрата, гагаузской столицы, сейчас открыт только выезд на юг, по направлению к Украине и Румынии. На всех остальных дорогах движение машин блокировано, из города не выпускают даже машины скорой помощи.

Ранее сообщалось, что Гуцул обратилась с просьбой о помощи к Путину. Она заявила, что Россия никогда не бросала своих друзей и союзников, в связи с этим политик надеется на поддержку со стороны РФ.