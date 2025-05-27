Главу Новой Каховки уволили за недостойное поведение у мемориала

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо уволил главу Новокаховского городского округа Виталия Гура за недостойное поведение у мемориала памяти Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом Сальдо сообщил в своем телеграм-канале.

Кроме того, также было приостановлено членство Гура в партии «Единая Россия». Временно исполняющей обязанности главы региона назначена Елена Болотняя.

«Отрешил от должности главу Новокаховского городского округа Виталия Гуру», — написал Сальдо.

Около месяца назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Гура стоит на фоне памятника погибшим в ВОВ и выражает недовольство чем-то, ругается матом и задает вопрос: «Где бабло?». Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс и множество обсуждений.

Позже сам чиновник извинился за свое поведение. Он заявил, что видеоролик был снят без его ведома примерно год назад.

Гура является уроженцем Новой Каховки. В 2007 году окончил Новокаховский политехнический институт. В украинский период сведения о его карьере в открытых источниках отсутствуют.

После назначения 19 октября 2023 года на пост главы администрации Новой Каховки его страницу удалили с украинского сайта правительства Херсонской области.

В 2022 году на Гура дважды совершали покушения украинские спецслужбы. Весной 2023 года Гура получил ранение в результате взрыва у входа в кафе в Новой Каховке.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уходе Геннадия Бондарева с должности руководителя Грайворонского городского округа.