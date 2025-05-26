Губернатор Гладков сообщил о смене главы Грайворонского округа
Гладков снял с должности главу Грайворонского округа из-за беспокойства жителей
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Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, проинформировал в своем телеграм-канале об уходе Геннадия Бондарева с должности руководителя Грайворонского городского округа.
23 мая Гладков посетил ряд сел Грайворонского округа, где выразил недовольство деятельностью местной администрации. Губернатор отметил, что жители села Мокрая Орловка чувствуют себя покинутыми из-за решения Бондарева о ликвидации местной администрации. Глава региона подчеркнул, что обстановка в муниципалитете остается напряженной.
Глава области отметил случаи недостаточной оперативности в работе окружных властей, что, по его мнению, усугубляет и без того непростую ситуацию в населенных пунктах.
Гладков подчеркнул, что недопустимо оставлять людей без внимания. Бондарев занимал пост главы администрации Грайворонского округа с марта 2017 года.
Ранее сообщалось, что суд отстранил новосибирского главу Минпромторга на фоне обвинений в мошенничестве.