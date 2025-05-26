Губернатор Гладков сообщил о смене главы Грайворонского округа

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, проинформировал в своем телеграм-канале об уходе Геннадия Бондарева с должности руководителя Грайворонского городского округа.

23 мая Гладков посетил ряд сел Грайворонского округа, где выразил недовольство деятельностью местной администрации. Губернатор отметил, что жители села Мокрая Орловка чувствуют себя покинутыми из-за решения Бондарева о ликвидации местной администрации. Глава региона подчеркнул, что обстановка в муниципалитете остается напряженной.

Глава области отметил случаи недостаточной оперативности в работе окружных властей, что, по его мнению, усугубляет и без того непростую ситуацию в населенных пунктах.

Гладков подчеркнул, что недопустимо оставлять людей без внимания. Бондарев занимал пост главы администрации Грайворонского округа с марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что суд отстранил новосибирского главу Минпромторга на фоне обвинений в мошенничестве.