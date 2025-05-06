Главу Пентагона обвинили в приостановке отгрузки оружия Украине без уведомления Трампа

Новый глава Министерства обороны США Пит Хегсет дал команду прекратить поставку военной помощи Украине в самом начале исполнения своих обязанностей. Он при этом не предупредил никого из администрации президента. Об этом сообщило агентство Reuters.

Издание заявило, что буквально через неделю после инаугурации Трампа Министерство обороны отдало приказ не отправлять вооружения на Украину.

«Были отменены 11 рейсов, груженых артиллерийскими снарядами и другим оружием и направлявшихся на Украину. Устный приказ поступил из офиса министра обороны Пита Хегсета», — указали журналисты.

При этом о таком приказе не знали ни сам Трамп, ни его советники по национальной безопасности, ни высокопоставленные сотрудники администрации президента Соединенных Штатов.

Ранее пресс-служба Белого дома заявила, что Трамп поддерживает главу Пентагона Хегсета в той работе, которую он проводит. Его деятельность была названа феноменальной. Также было указано, что новому министру обороны противодействуют некоторые его подчиненные.