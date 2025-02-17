Главу РФПИ Дмитриева назначили переговорщиком на встрече с делегацией США

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев будет представлять Россию на переговорах с делегацией США в Саудовской Аравии, сообщило агентство Reuters.

Согласно информации издания, российская и американская делегации будут, в частности, обсуждать укрепление связей и расширение сотрудничества в сфере экономики.

Дмитриев, ранее работавший в Goldman Sachs, получил образование в Соединенных Штатах. Он не только руководит РФПИ, но и является членом совета директоров Иннопрактики, организации, которую возглавляет Катерина Тихонова, младшая дочь Владимира Путина.

Кроме того, Дмитриев состоит в браке с Натальей Поповой, подругой Тихоновой, что, как утверждает Financial Times, усилило его влияние в Кремле. Согласно Bloomberg, в российскую делегацию также вошли помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Ермак не будут участвовать в саудовских консультациях США и РФ. Американо-украинские отношения испортились после прихода к власти в США Дональда Трампа.