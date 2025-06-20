СБУ оставила Мединского в своем списке разыскиваемых на Украине людей

Руководитель группы российских переговорщиков Владимир Мединский до сих пор находится в розыске по инициативе Службы безопасности Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

Помощник президента РФ Мединский еще в 2018 году был внесен в украинскую базу данных «Миротворец». Уже в 2024 году СБУ включила его в базу разыскиваемых людей. В итоге он так и числится в этой базе несмотря на то, что уже дважды проводил встречи в Стамбуле с делегацией Украины как переговорщик. Он единственный из всей российской переговорной группы, кто находится в розыске.

Журналисты отметили, что никто из украинцев, кто вел переговоры в Стамбуле, не находится в розыске в России.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск известного российского певца Григория Лепса. Она предъявила заочное обвинение артисту. Лепс разыскивается по статье о публичной поддержке российской специальной военной операции на Украине. Кроме того, в причинах розыска указано обещание Лепса выплатить российским военнослужащим по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.