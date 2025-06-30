Главу украинской дипмиссии вызвали в МИД Ирана для вручения ноты протеста

Сотрудник Министерства иностранных дел Ирана Шахрам Фарсаи вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста. Об этом рассказало агентство ISNA.

По утверждению издания, действия Багдада связаны с заявлениями Киева, который поддержал израильские удары по территории исламской республики.

«Украинские власти, поддерживая военную агрессию, проигнорировали международно-правовые обязательства Украины уважать принципы и цели Устава ООН, а также четыре Женевские конвенции», — указал Фарсаи.

Иранские дипломаты также предупредили, что в случае повторения враждебной риторики со стороны правительства Украины, наступят последствия. Временный поверенный в делах Украины заверил, что незамедлительно передаст ноту в Киев.

Ранее сообщалось, что в ООН признали факты казни российских пленных бойцами украинской армии. Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека установило не менее 26 случаев казней россиян военнослужащими ВСУ.