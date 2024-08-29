Главу «Военторга» Павлова оставили в СИЗО

Московский городской суд оставил руководителя АО «Военторг» Владимира Павлова под стражей. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее Мещанский суд арестовал Павлова до 30 сентября, которого обвиняют в хищении средств при исполнении государственных контрактов.

Официальное обвинение Павлову представили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Сам руководитель «Военторга» свою вину не признал. Обвинителям Павлов пообещал никуда не сбегать и сотрудничать со следствием, чтобы «доказать свою невиновность».

Следователи считают, что Павлов совместно с другими сотрудниками АО «Военторг» и другими лицами в период с 2019 по 2022 годы продали Министерству обороны РФ по государственным контрактам «Армейских несессеров» (гигиенических наборов, в которые входят зубные щетки, бритвенный станок, швейные принадлежности, гель и шампунь) на 625 млн руб. Руководство компании, по данным следствия, завысило цену на товары более чем на 400 млн руб.

Акционерное общество «Военторг» создано на основании указа президента РФ, постановления правительства РФ и приказа Министра обороны РФ в 2008 и 2009 годах. Предприятия оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания, других услуг в сфере бытового обеспечения в интересах Минобороны России, иных министерств и ведомств, организаций. Кроме того, предприятие осуществляет индивидуальный пошив предметов военной формы одежды.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Военторга» Павлов обжаловал свой арест по делу о мошенничестве.