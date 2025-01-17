Россия и Иран договорились о действиях в случае агрессии против сторон договора
Россия и Иран решили в случае нападения на одного из них не помогать агрессору
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Россия и Исламская Республика Иран договорились в случае нападения на одну из сторон конфликта не оказывать помощь агрессору.
Соответствующий Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве лидеры двух стран подписали после переговоров в Москве.
Аналогичная формулировка содержалась в российско-иранском Договоре об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества от 2001 года.
Россия и Иран соблюдали это условие вплоть до подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
В новом договоре также прописано, Россия и Иран обязаны сделать все, чтобы территории их стран не использовались «в целях поддержки сепаратистских движений и иных действий, угрожающих стабильности и территориальной целостности, а также враждебных действий в отношении друг друга».
Ранее Путин назвал договор с Ираном шагом к стабильности в регионе.