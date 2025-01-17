Россия и Иран договорились о действиях в случае агрессии против сторон договора

Россия и Исламская Республика Иран договорились в случае нападения на одну из сторон конфликта не оказывать помощь агрессору.

Соответствующий Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве лидеры двух стран подписали после переговоров в Москве.

Аналогичная формулировка содержалась в российско-иранском Договоре об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества от 2001 года.

Россия и Иран соблюдали это условие вплоть до подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В новом договоре также прописано, Россия и Иран обязаны сделать все, чтобы территории их стран не использовались «в целях поддержки сепаратистских движений и иных действий, угрожающих стабильности и территориальной целостности, а также враждебных действий в отношении друг друга».

Ранее Путин назвал договор с Ираном шагом к стабильности в регионе.