Главы МИД 27 стран ЕС утвердили новое продление санкций против РФ на полгода

Министры иностранных дел государств Европейского Союза утвердили новое продление санкций в отношении России на срок шесть месяцев, сообщили дипломаты из Европы агентству Reuters. Исход голосования мог оказаться под угрозой из-за позиции Венгрии, однако Еврокомиссия предложила Будапешту гарантии в области энергетической безопасности, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.