Главы МИД 27 стран ЕС утвердили новое продление санкций против РФ на полгода
Reuters: главы МИД 27 стран ЕС договорились продлить санкции против РФ
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Министры иностранных дел государств Европейского Союза утвердили новое продление санкций в отношении России на срок шесть месяцев, сообщили дипломаты из Европы агентству Reuters. Исход голосования мог оказаться под угрозой из-за позиции Венгрии, однако Еврокомиссия предложила Будапешту гарантии в области энергетической безопасности, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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