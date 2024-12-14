США могут ввести санкции против принадлежащей «Газпрому» сербской компании NIS

Об этом со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича сообщает телеканал TV Informer.

Власти Соединенных штатов пригрозили введением санкций против компании Naftne industrije Srbije (NIS), принадлежащей на 50% «Газпром нефти» и на 6,15% — «Газпрому», из-за российской собственности, .

Сербский лидер отметил, что планирует обсудить данный вопрос с американскими чиновниками, но думал, что подобное решение будет принято ЕС.

Ранее Вучич предупредил о необходимости готовить Сербию к последствиям ядерного удара. В противном случае, отметил он, безопасность граждан находится под серьезной угрозой, так как состояние бомбоубежищ в республике оставляет желать лучшего.