Австралия ввела крупнейший за последние три года пакет санкций против России

Австралия ввела самый крупный пакет санкций против России за последние три года. Новые ограничения затронули 70 физических и 79 юридических лиц, включая российских государственных служащих и компании, имеющие связи с Северной Кореей. Об этом сообщила пресс-служба австралийского правительства.

В мае 2024 года Австралия уже вводила санкции против компаний, связанных с поставками оружия из Северной Кореи в Россию. На данный момент Канберра применила более 1,4 тыс. санкций в отношении Москвы.

Накануне Новая Зеландия также присоединилась к международной кампании по введению санкций, наложив ограничения на 27 физических и 25 юридических лиц России, а Великобритания анонсировала самый большой пакет санкций против РФ за три года. Эти меры коснулись многочисленных российских политиков и бизнесменов.

Российская сторона неоднократно заявляла, что введение санкций против РФ является незаконным и вредит не столько Москве, сколько странам, которые наложили ограничения.

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) утвердил 16-й пакет санкций против России.