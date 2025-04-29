Главы МИД стран БРИКС обсудили тарифную политику США

В Рио-де-Жанейро состоялась встреча глав Министерств иностранных дел БРИКС. Они обсудили между собой политику Соединенных Штатов, которая касается таможенных тарифов. Об этом сообщил Сергей Рябков, заместитель руководителя МИД РФ. Его слова привел ТАСС.

По утверждению замминистра, почти все участники встречи выражали мнение, что новые тарифы США являются открыто протекционистскими. Это звучало как во время выступлений, так и в кулуарах.

«У стран, естественно, есть нюансировки в подходах. Большая озабоченность у участников объединения последствиями этой политики для глобальной торговли и перспектив экономического роста», — указал он.

Рябков также назвал предвзятым подход к политике со стороны Белого дома. Он не только вводит в одностороннем порядке ограничительные тарифы, но и применяет санкции. Оба этих фактора, по мнению дипломата, являются двумя сторонами одной медали.

Ранее в США высказались о возможных торговых переговорах с Европой. По мнению американского министра финансов, Евросоюзу надо выработать единый подход к торговой политике между всеми своими государствами. Только после этого возможен диалог с Америкой.