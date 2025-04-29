Главы МИД стран БРИКС выступили за включение двух стран в Совбез ООН

В состав Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН) включат две новые развивающиеся страны. Кандидатуры поддержали главы МИД стран БРИКС.

МИД Бразилии отчитался по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС, сообщает ТАСС. Мероприятие состоялось в Рио-де-Жанейро. По информации бразильского ведомства, все министры единогласно поддержали всеобъемлющую реформу ООН, включая Совет Безопасности. Согласно ей, в Совбез войдут еще две страны.

«Поддержали законные стремления <…> развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию и Индию, играть более значимую роль в международных делах, в частности <…> в Совете Безопасности [ООН]», — отмечается в документе.

Совбез ОНН — один из шести главных органов Организации Объединенных Наций. На крупную международную организацию возложена ответственность за поддержание мира и безопасности.

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