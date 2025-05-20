Главы МИД стран ЕС решили снять экономические санкции с Сирии, наложенные в 2011 году

Министры иностранных дел стран-участниц Европейского союза (ЕС) приняли решение о снятии экономических санкций с Сирии. Об этом по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе заявила глава Европейской дипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что таким образом Европа хочет помочь народу Сирии восстановить «новую, инклюзивную и мирную» страну.

Международные санкции против Сирии были введены в 2011 году со стороны ЕС, США, Великобритании, Канады, Австралии и Швейцарии и других стран из-за начала гражданской войны, а также прихода к власти Башара Асада.

При этом самые жесткие санкции наложили Соединенные Штаты — они включали эмбарго и вторичные санкции, действующие до 2020 года с принятием «Закона Цезаря».

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп по итогам своей поездки на Ближний Восток заявил о намерении снять санкции с Сирии.

Напомним, в декабре 2024 года Асаду пришлось бежать из страны из-за начала наступления оппозиционных сил на правительственные. Асад официально получил убежище в России.

Ранее стало известно, что Сирия договорилась с DP World об управлении портом Тартус после ухода оттуда России.