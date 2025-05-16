Сирия договорилась с DP World об управлении портом Тартус после ухода России

Между дубайским портовым оператором DP World и управлением морских портов и наземных погранпереходов Сирии было подписано двустороннее соглашение о том, что в обмен на инвестиции порт Тартус передается в управление. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное сирийской стороной. Ранее управление морским портом Тартус осуществлялось Россией. В начале 2025 года соглашение по этому поводу было расторгнуто. После этого начались переговоры с DP World о том, что компания вкладывает инвестиции, а ей в обмен передается право на управление портовой инфраструктурой. Теперь стало известно, что подписано соответствующее соглашение.

«Меморандум подразумевает комплексные инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, что позволит повысить эффективность порта», — указали представители Сирии.

При этом фирма обязалась вложить в порт $800 млн. Также предусматривается совместное создание ряда промышленных и свободных экономических зон, сухих портов, а также транзитных терминалов. Все они будут располагаться в стратегически важных сирийских регионах.

Ранее сообщалось, что Трамп провел встречу с президентом переходного периода Сирии аш-Шараа. Это первая встреча лидера США и главы Сирии за последние 25 лет. Стороны провели переговоры на крупнейшем саммите «США — Персидский залив» в Эр-Рияде.