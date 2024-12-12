Newsweek: ООН направила новые силы в Сирию на фоне продвижения израильской армии

Североатлантический альянс отправил на территорию Сирии дополнительные силы по причине продвижения армии Израиля в районе Голанских высот. Об этом пишет Newsweek.

Дипломатический источник из ООН заявил изданию, что в течение 24 часов силы альянса по наблюдению за разъединением укрепили на Голанах часть своих позиций. При этом спикер уточнил, что в нынешних реалиях миротворческие силы «наблюдают за ситуацией со статичных позиций».

Ранее сообщалось о том, что Сирия попросила Североатлантический альянс вмешаться и остановить агрессию Израиля, который тот проявляет на территории сопредельного государства.