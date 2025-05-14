Глава МИД Украины Сибига прибыл в Турцию

Согласно информации, предоставленной Министерством иностранных дел Украины, глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига прибыл в Турцию для участия во встрече с министрами иностранных дел стран — членов НАТО, сообщил портал «РБК-Украина».

Как стало известно, приглашение высокопоставленному представителю Украины направил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан. В рамках запланированных переговоров с делегатами стран Североатлантического альянса Сибига намерен обсудить вопросы, касающиеся путей разрешения украинского кризиса.

Стоит напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил свою готовность к проведению встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Турции, ориентировочно 15 мая. По его словам, возможными площадками для проведения переговоров рассматриваются Анкара и Стамбул.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии намерен вернуться в Москву, чтобы обсудить с Путиным переговоры в Стамбуле.