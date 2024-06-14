Голикова назначена председателем совета фонда поддержки кино

Вице-премьер Татьяна Голикова назначена председателем совета фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Указ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в данный совет вошли российские продюсеры Гавриил Гордеев и Илья Попов, а также кинорежиссер Сергей Урсуляк. Денис Молчанов, являющийся заместителем руководителя аппарата правительства РФ, стал зампредседателя совета.

Помимо вышеуказанных лиц, в состав Совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии входят российский режиссер Федор Бондарчук, Светлана Баланова, Леонид Верещагин, Юлия Голубева, Антон Златопольский, Павел Кадочников, Сергей Новиков, Сергей Обрывалин, Карен Шахназаров и Константин Эрнст.

Голикова является заместителем председателя правительства РФ по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Она также курирует Северо-Западный федеральный округ с 19 июля 2021 года. Голикова стала деканом факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.

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