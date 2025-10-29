Гонка вооружений и личная выгода: конгрессвуман раскрыла «коррупционную схему»
Тлаиб: многие члены конгресса США зарабатывают на гонке вооружений
Фото: [Медиасток.рф]
Американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб выступила с резкой критикой в адрес коллег по конгрессу США, сообщает РИА Новости.
На мероприятии, организованном Американской ассоциацией по контролю над вооружениями, она заявила, что многие законодатели получают личную финансовую выгоду от производства оружия и гонки вооружений — и это, по ее словам, является очевидной коррупцией.
Тлаиб утверждает, что ряд конгрессменов:
- вкладывают средства в проекты, связанные с бесконечными войнами и наращиванием вооружений;
- лично владеют долями в предприятиях военно-промышленного комплекса;
- получают финансовую выгоду при голосовании за оборонный бюджет (который она назвала «бюджетом министерства войны»).
«К сожалению, слишком многие из моих коллег… получают выгоду от смерти», — подчеркнула она. По словам Тлаиб, ее открытые заявления на эту тему вызывают гнев у других конгрессменов.
Конгрессвуман выразила убеждение, что законодатели не должны иметь возможности обогащаться за счет оборонных контрактов. Она также предупредила: пока республиканцы и демократы «пристрастились к войне», сохраняется угроза эскалации гонки ядерных вооружений.
Ранее сообщалось, что юрист раскрыл схему возврата денег за квартиру после судебного аннулирования сделки.