Гонка вооружений и личная выгода: конгрессвуман раскрыла «коррупционную схему»

Американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб выступила с резкой критикой в адрес коллег по конгрессу США, сообщает РИА Новости .

На мероприятии, организованном Американской ассоциацией по контролю над вооружениями, она заявила, что многие законодатели получают личную финансовую выгоду от производства оружия и гонки вооружений — и это, по ее словам, является очевидной коррупцией.

Тлаиб утверждает, что ряд конгрессменов:

вкладывают средства в проекты, связанные с бесконечными войнами и наращиванием вооружений;

лично владеют долями в предприятиях военно-промышленного комплекса;

получают финансовую выгоду при голосовании за оборонный бюджет (который она назвала «бюджетом министерства войны»).

«К сожалению, слишком многие из моих коллег… получают выгоду от смерти», — подчеркнула она. По словам Тлаиб, ее открытые заявления на эту тему вызывают гнев у других конгрессменов.

Конгрессвуман выразила убеждение, что законодатели не должны иметь возможности обогащаться за счет оборонных контрактов. Она также предупредила: пока республиканцы и демократы «пристрастились к войне», сохраняется угроза эскалации гонки ядерных вооружений.

