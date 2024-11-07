Google по требованию Киева скрыл позиции ВСУ на картах
Google по требованию Киева убрал с карт военные объекты Украины
Фото: [pxhere.com]
Google скрыл военные объекты Украины из своих карт. Об этом сообщил глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем телеграм-канале.
Google принял решение удалить снимки, на которых была зафиксирована военная инфраструктура Украины, из сервиса Google Maps. Это произошло после обвинения компании в раскрытии данных о расположении военных сил страны.
После того, как информация попала в публичное поле, представители Google провели переговоры с украинскими властями, чтобы обсудить ситуацию. Как сообщил Коваленко, объекты и системы, имеющие отношение к военным операциям, больше не будут отображаться в открытом доступе.
Сама компания пояснила, что данные снимки были сделаны более года назад. Они были получены из открытых источников.
Ранее Google Maps случайно рассекретил места дислоцирования украинских военных объектов.