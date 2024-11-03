Google случайно раскрыл военные позиции ВСУ после обновления карт

Непреднамеренное раскрытие военных объектов ВСУ произошло после обновления спутниковых снимков территории Украины. Видно, как и где расположены системы ПВО и другие объекты.

При этом, по словам Коваленко, исправить ситуацию пока не могут: сотрудники Google Maps долго не отвечают. Спустя множественные попытки удалось связаться с представителями компании.

«Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко в telegram-канале.

Однако в текущей военной обстановке снимки не слишком помогут России, так как были сделаны в прошлом году. Это выяснили русские военкоры.

Украинская сторона лишь негодует, как оказалась в такой ситуации. По словам Коваленко, снимки активно распространяют паблики в РФ. Добрались до кадров и военкоры: опубликованы материалы на канале «Русская весна».

Ранее было названо самое опасное для ВСУ направление на фронте.