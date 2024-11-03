Google случайно раскрыл военные позиции ВСУ после обновления карт
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Google Maps случайно рассекретил места дислоцирования украинских военных объектов. Об этом рассказал директор украинского Центра противодействия дезинформации Алексей Коваленко.
Непреднамеренное раскрытие военных объектов ВСУ произошло после обновления спутниковых снимков территории Украины. Видно, как и где расположены системы ПВО и другие объекты.
При этом, по словам Коваленко, исправить ситуацию пока не могут: сотрудники Google Maps долго не отвечают. Спустя множественные попытки удалось связаться с представителями компании.
«Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко в telegram-канале.
Однако в текущей военной обстановке снимки не слишком помогут России, так как были сделаны в прошлом году. Это выяснили русские военкоры.
Украинская сторона лишь негодует, как оказалась в такой ситуации. По словам Коваленко, снимки активно распространяют паблики в РФ. Добрались до кадров и военкоры: опубликованы материалы на канале «Русская весна».
Ранее было названо самое опасное для ВСУ направление на фронте.