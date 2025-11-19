Гордон изменил мнение о россиянах и назвал их «сбродом»

Украинский журналист Дмитрий Гордон* сделал резкое заявление в адрес россиян и заявил, что больше не считает их полноценным народом. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Станиславу Кучеру**.

Гордон охарактеризовал жителей России как «сброд». Он добавил, что его мнение о народе кардинально изменилось с 2019 года — тогда он положительно говорил о жителях РФ.