Гордон изменил мнение о россиянах и назвал их «сбродом»
Украинский журналист Гордон, хваливший россиян в 2019 году, назвал их «сбродом»
Украинский журналист Дмитрий Гордон* сделал резкое заявление в адрес россиян и заявил, что больше не считает их полноценным народом. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Станиславу Кучеру**.
Гордон охарактеризовал жителей России как «сброд». Он добавил, что его мнение о народе кардинально изменилось с 2019 года — тогда он положительно говорил о жителях РФ.
«Я их даже народом называть не могу, это не народ, это сброд», — сказал журналист.
Кучер задал вопрос, почему Гордон столь резок в своих высказываниях и почему его мнение поменялось. На это журналист отметил, что нынешние события заставили его пересмотреть свои взгляды.
В июле 2024 года Московский суд заочно приговорил Гордона к 14 годам лишения свободы. Основанием для приговора послужили его публичные призывы нанести ядерный удар по территории России, а также систематическое распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ.
Ранее французская газета Le Figaro перечислила четыре главные угрозы для главы киевского режима Владимира Зеленского.
* Министерством юстиции РФ внесен в реестр иноагентов; Росфинмониторингом включен в реестр террористов и экстремистов.
* Министерством юстиции РФ внесен в реесстр иноагентов.