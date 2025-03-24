Город Суджа завален трупами боевиков ВСУ и мирных граждан

На территории Суджи, освобожденной российскими военными, остаются тела украинских боевиков и мирных граждан, рассказал РИА Новости боец отряда «Т» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север», с позывным Бритва.

Трупы людей можно увидеть повсюду: на развалинах, в домах. Воздух в городе пропитан трупным запахом, сообщил находящийся в городе корреспондент издания.

Для разбора завалов нужны кинологи с собаками.

Один из местных жителей рассказал, что в некоторых домах и под завалами находятся тела погибших.

К настоящему моменту большинство жителей Суджи эвакуировались, улицы города опустели.

Ранее сообщалось о том, что украинские боевики сбрасывали тела жертв в водохранилище.