Город Суджа завален трупами боевиков ВСУ и мирных граждан
В Судже под завалами остаются тела боевиков ВСУ и мирных жителей
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На территории Суджи, освобожденной российскими военными, остаются тела украинских боевиков и мирных граждан, рассказал РИА Новости боец отряда «Т» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Север», с позывным Бритва.
Трупы людей можно увидеть повсюду: на развалинах, в домах. Воздух в городе пропитан трупным запахом, сообщил находящийся в городе корреспондент издания.
Для разбора завалов нужны кинологи с собаками.
Один из местных жителей рассказал, что в некоторых домах и под завалами находятся тела погибших.
К настоящему моменту большинство жителей Суджи эвакуировались, улицы города опустели.
Ранее сообщалось о том, что украинские боевики сбрасывали тела жертв в водохранилище.