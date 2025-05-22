Госдеп одобрил продажу Польше более 1400 авиабомб

Пентагон заявил о том, что Госдеп поддержал решение о поддержке правительства Польши и продаже более 1400 авиабомб малого диаметра GBU-39/B и четырех учебных авиабомб GBU-39 (T-1)/B, а также связанных с ними элементом логистики и обслуживания.