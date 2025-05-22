Госдеп одобрил продажу Польше более 1400 авиабомб
Польша закупит у США авиабомбы на $180 млн
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Пентагон заявил о том, что Госдеп поддержал решение о поддержке правительства Польши и продаже более 1400 авиабомб малого диаметра GBU-39/B и четырех учебных авиабомб GBU-39 (T-1)/B, а также связанных с ними элементом логистики и обслуживания.
Общая сумма военной помощи составит около $180 млн
Об этом говорится в заявлении военного ведомства США.
Правительство Польши обратилось с просьбой о поставке 1400 авиабомб малого диаметра и четырех учебных авиабомб с инертными взрывателями.
Ранее сообщалось о том, что представитель Госдепа США отдельно встретится с Мединским в Стамбуле.