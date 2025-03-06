Госдеп официально признал, что США ведут с Россией прокси-войну на Украине

Глава Госдепартамента Марко Рубио в беседе с журналистами телеканала Fox News охарактеризовал конфликт на Украине как опосредованное столкновение между двумя странами, обладающими ядерным оружием, — Соединенными Штатами и Россией.

При этом Рубио сразу же подчеркнул, что конфликт на Украине зашел в тупик и должен быть как можно скорее завершен подписанием мирного договора Киевом с Москвой.

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал Рубио.

Ранее Марко Рубио рассказал, что министры иностранных дел ряда европейских государств выступали с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине еще на 12 месяцев. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.