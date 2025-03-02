Рубио: ЕС призвал США затянуть еще на год конфликт на Украине

Министры иностранных дел ряда европейских государств выступили с инициативой перед администрацией США о том, чтобы продлить конфликт на Украине ещё на 12 месяцев. Об этом сообщил Марко Рубио, занимающий пост государственного секретаря США, в интервью для ABC News.

Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что подобная стратегия не соответствует намерениям президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

«Некоторые министры предлагают отсрочить завершение конфликта на год в надежде, что Россия затем будет готова к ведению переговоров», — заявил Рубио.

Он также обратил внимание н тот факт, что у большинства европейских политиков нет четкого плана действий по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Майк Уолтц, занимающий пост советника президента США по вопросам национальной безопасности, заявил, что в администрации США рассматривают возможность смены руководства Украины. По его словам, Владимир Зеленский не проявляет готовности к диалогу, что вызывает опасения относительно перспектив урегулирования конфликта в ближайшее время.