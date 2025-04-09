Госдеп отказался обсуждать возможные переговоры США и Украины
В Госдепе не захотели говорить о возможных переговорах США и Украины
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На этой неделе в Вашингтоне должны состояться переговоры между США и Украиной.
Однако в Госдепе отказались подтвердить встречу делегаций двух стран.
Официальный представитель ведомства Тэмми Брюс заявила, что пока не может говорить о каких-либо обсуждениях относительно России, Украины.
Так она ответила представителям СМИ на брифинге на просьбу подтвердить переговоры представителей США и Украины.
До этого Bloomberg передавало, что встреча переговоры между Украиной и США по сделке о ресурсах будут проходить с 11 по 12 апреля.
Ранее сообщалось о том, что ФБР, Пентагон и Госдеп отказываются выполнять требование Маска.