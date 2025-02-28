Военкор Коц объяснил «тишину» после переговоров России и США в Турции

Военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале прокомментировал прошедшие в Стамбуле переговоры России и США.

Он обратил внимание, что после встречи, которая длилась 6,5 часа, не было сделано никаких заявлений.

Коц объяснил, что «серьезные разговоры любят тишину», и предположил, что это совместное решение США и России. Он также удивился, что и западные СМИ не сделали ни одного заявления после встречи делегаций двух стран.

Ранее сообщалось о том, что сейсмолог предупредил о возможных землетрясениях в Эгейском море.