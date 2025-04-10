Россия и США провели обмен заключенными в аэропорту Абу-Даби

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от главы ЦРУ, сообщило , что в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

По данным издания, в ходе этой операции Москва передала американской стороне Ксению Карелину, а Вашингтон, в свою очередь, освободил Артура Петрова. По сведениям WSJ, обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

Российская сторона освободила Ксению Карелину, имеющую гражданство как США, так и России. В прошлом году она была осуждена и приговорена к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Соединенные Штаты освободили Артура Петрова, обладающего гражданством Германии и России. Он был задержан в 2023 году на Кипре по запросу американских властей, которые подозревают его в незаконном экспорте микроэлектроники.

Ранее сообщалось, что российского бизнесмена отказались выпускать из карцера американской тюрьмы.