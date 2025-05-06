Госдеп предупредил, что не будет вечно ждать урегулирования украинского конфликта
Госдеп устал ждать прогресса в украинском урегулировании
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Процесс урегулирования украинского конфликта не может длиться вечно, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
Она призвала участников конфликта делать конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Госдеп, в свою очередь, отметила она будет следить за их прогрессов.
Однако США не отказываются от помощи Киеву, добавила Брюс, отметив, что может измениться стратегия, но не сама приверженность.
Ранее сообщалось о том, что США отказались быть посредниками в переговорах между РФ и Украиной.