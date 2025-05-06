Госдеп предупредил, что не будет вечно ждать урегулирования украинского конфликта

Процесс урегулирования украинского конфликта не может длиться вечно, заявила на брифинге официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

Она призвала участников конфликта делать конкретные предложения по достижению устойчивого мира. Госдеп, в свою очередь, отметила она будет следить за их прогрессов.

Однако США не отказываются от помощи Киеву, добавила Брюс, отметив, что может измениться стратегия, но не сама приверженность.

Ранее сообщалось о том, что США отказались быть посредниками в переговорах между РФ и Украиной.