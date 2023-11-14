Госдеп признал критику действий Израиля в секторе Газа уместной

Представитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер сообщил о том, что критика действий Израиля в секторе Газа, исходящая от генсека ООН Антониу Гутерриша, является уместной.

Об этом пишет ТАСС 14 ноября. По данным издания, Миллер сказал, что критика действий Израиля настолько же уместна, насколько и критика любого другого правительства, в частности и американского.

Ранее глава израильского МИД осудил Гутерриша за его высказывания в адрес того, что делает в секторе Газа ЦАХАЛ. Генсек ООН тогда сказал, что Газа стала детским кладбищем.