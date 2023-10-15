Госдеп сообщил о гибели 29 граждан США

По информации из документа, еще 15 американцев числятся пропавшими без вести после атаки Израиля боевиками ХАМАС.

«На данный момент мы можем подтвердить гибель 29 граждан США», – говорится в письме Госдепа.

В ведомстве отметили, что информация о личностях погибших американцев и обстоятельствах их гибели не будет дана в публичный доступ. Там также подчеркнули, что Вашингтон каждый день в круглосуточном режиме занимается установлением местонахождения граждан США и сотрудничает с Израилем по вопросу заложников.

Резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло ровно неделю назад – 7 октября. В этот день боевики палестинского исламистского радикального движения ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, выпустили по Израилю до пяти тысяч ракет, а также проникли по южной границе на территорию государства. В результате действий боевиков в плен были взяты порядка 150 мирных граждан, среди которых могут быть граждане РФ и США.

Хамасовцы сообщали, что заложники будут выпущены в том случае, если израильские власти выпустят из тюрем лидеров группировки.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».