Госдеп сообщил о гибели 29 граждан США
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Государственный департамент США распространил письмо, в котором сообщил о гибели как минимум 29 американских граждан, сообщило агентство ТАСС.
По информации из документа, еще 15 американцев числятся пропавшими без вести после атаки Израиля боевиками ХАМАС.
«На данный момент мы можем подтвердить гибель 29 граждан США», – говорится в письме Госдепа.
В ведомстве отметили, что информация о личностях погибших американцев и обстоятельствах их гибели не будет дана в публичный доступ. Там также подчеркнули, что Вашингтон каждый день в круглосуточном режиме занимается установлением местонахождения граждан США и сотрудничает с Израилем по вопросу заложников.
Резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло ровно неделю назад – 7 октября. В этот день боевики палестинского исламистского радикального движения ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, выпустили по Израилю до пяти тысяч ракет, а также проникли по южной границе на территорию государства. В результате действий боевиков в плен были взяты порядка 150 мирных граждан, среди которых могут быть граждане РФ и США.
Хамасовцы сообщали, что заложники будут выпущены в том случае, если израильские власти выпустят из тюрем лидеров группировки.
Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».