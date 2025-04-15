Госдеп США аннулировал финансирование проектов помощи в Белоруссии

Государственный департамент Соединенных Штатов принял решение об отмене проектов по иностранной помощи для ряда стран, в том числе и Белоруссии, на общую сумму в $215 млн. Об этом в социальной сети Х сообщили представители американского департамента государственной эффективности.

По утверждению DOGE, решение об отмене иностранной помощи для ряда государств было принято главой Госдепа Марко Рубио, который продолжает пересмотр бесполезных трат.

«Сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов, в том числе... 2,4 миллиона долларов на «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии», — указано в микроблоге.

Помимо Белоруссии, отмена финансирования затронула Великобританию, Молдавию, Армению, Киргизию, Узбекистан и некоторые другие государства.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне тысячи людей вышли на акцию протеста. Они выразили негодование политикой Трампа и его администрации, а некоторые их них потребовали отстранить Илона Маска от должности руководителя DOGE.