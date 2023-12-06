Госдеп: США достигли «дна бочки» в возможности оказывать военную помощь Украине

Вашингтон фактически расписался в своей несостоятельности продолжать дальше поддерживать Украину финансово и военной техникой в ее противостоянии с Россией.

По словам официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, США достигли «дна бочки» в данном вопросе. Таким образом, Киев ожидает «очень тяжелая зима», посетовал американский дипломат.

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — цитирует представителя госдепа РИА Новости.

Он добавил, все, на что осталось надеяться как Киеву, так и администрации США, так это лишь на возможную поддержку конгрессменами Белого дома в его непреодолимом стремлении продолжать помощь Украине.

Напомним, глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада.