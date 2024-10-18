Госдеп США готов заплатить $10 млн за данные о проекте «Рыбарь»

Госдепартамент США подозревает, что проект «Рыбарь» является российской медиаорганизацией, которую ранее якобы спонсировал Евгений Пригожин. Представители американского министерства обороны считают, что цель проекта — вмешательство в выборы президента США.

Госдеп заявил о готовности заплатить за информацию о лицах, связанных с проектом «Рыбарь», до $10 млн, сообщает РБК.

В заявлении ведомства говорится, что «Рыбарь» курирует пропагандистские каналы #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS в социальных сетях и продвигает политические интересы правительства РФ в США. Кроме того, в преддверии выборов президента США он якобы создал еще один канал с целью «эксплуатации проблемы нелегальных иммигрантов».

С помощью нового канала, считает Госдеп, «Рыбарь» стремится «посеять раздор» среди жителей США и «разжечь расовую рознь и насилие».

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США раскрыл суть «плана победы» Зеленского.