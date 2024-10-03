Госдеп США раскрыл суть «плана победы» Зеленского

Предложенный Украиной план победы не только о том, что конкретно Украина готова сделать, но и о том, какие задачи могли бы взять на себя другие страны мира, пояснил Миллер.

Детали плана он раскрывать не стал, отметив, что Киев сам прокомментирует свою инициативу.

Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории».