Госдеп США раскрыл суть «плана победы» Зеленского
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«План победы», разработанный Владимиром Зеленским, предполагает действия третьих стран, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Об этом сообщило РИА Новости.
Предложенный Украиной план победы не только о том, что конкретно Украина готова сделать, но и о том, какие задачи могли бы взять на себя другие страны мира, пояснил Миллер.
Детали плана он раскрывать не стал, отметив, что Киев сам прокомментирует свою инициативу.
Ранее сообщалось о том, что Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории».