Госдеп: США не позволяют Украине проводить атаки по РФ, ограничиваясь лишь помощью

Соединенные Штаты не позволяют украинскому руководству атаковать российские территории, ограничивая сотрудничество лишь поставками вооружения и обучением солдат. Соответствующее заявление сделал представитель американского Государственного департамента, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

В беседе с агентством представитель американского ведомства подчеркнул, что позиция Штатов по вопросу конфликта остается прежней и четкой: США не позволяют и не дают возможности Киеву атаковать российскую территорию. Страна не поощряет атаки внутри РФ, добавил он.

В госдепе также добавили, что американское руководство сохраняет свой фокус на предоставлении Украине вооружения и обучения.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об усталости украинцев от боевых действий.