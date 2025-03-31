Госдеп США предложил подрядчикам из Дании подтвердить свой отказ от инклюзивности

Датским компаниям, которые являются подрядчиками американского Госдепартамента, необходимо подтвердить, что они отказались в своей работе от политики инклюзивности. Об этом сообщил телеканал TV2.

Журналисты заявили о том, что в адрес компаний в Дании пришло письмо о том, что они должны подтвердить свой отказ от программ политики «разнообразия, равенства и инклюзивности». Документ направлен посольством США в Копенгагене. Такая политика противоречит новым законам Соединенных Штатов, она была отменена администрацией Трампа.

«Все подрядчики госдепартамента США должны подтвердить, что они не следуют программам по обеспечению политики DEI, которые нарушают антидискриминационные законы», — указали журналисты.

По утверждению телеканала, датчане считают такое письмо глупостью, но они вынуждены относиться к нему очень серьезно. В то же время руководство организаций не хочет подписывать свидетельства о том, что они отказались от инклюзивности в своей работе.

Ранее сообщалось, что американское издание раскритиковало политику Трампа. Тот якобы создает «спираль недоверия» между США и их союзниками. За счет этого ряд государств стал обосабливаться от Америки, и предпринимать собственные действия.