Трампа обвинили в создании «спирали недоверия» между США и их союзниками

Политика Трампа и его недоверие к американским союзникам ведут к тому, что отношения между США и дружественными им странами ухудшаются по спирали. Об этом заявила газета New York Times.

Автор статьи отметил пагубность того курса, который взят президентом Соединенных Штатов. Сам глава Белого дома считает, что выгода для других государств становится потерей для Америки. Такое сомнение, по утверждению колумниста, перенимается теми странами, которые ранее были друзьями США. Трамп шокировал Канаду обещанием сделать ее новым штатом, после чего та перестала воспринимать Америку как своего друга.

«Это в свою очередь вызвало спираль недоверия. Угрозы превратить Канаду в штат и отправить военных в Мексику были дерзким посягательством на суверенитет», — указало издание.

По мнению обозревателя, те страны, которые ранее были союзниками по отношению к США, стали обособляться и предпринимать собственные действия. Они отказываются приобретать американские вооружения, разрабатывают свою технику и ищут собственные возможности получить необходимое.

Ранее сообщалось, что Трамп недвусмысленно заявил о своем желании выдвинуться на третий срок президентства. По мнению республиканца, существуют возможности для того, чтобы быть избранным на третий срок, но пока рано об этом говорить. Глава Белого дома отметил, что его внимание сосредоточено на текущих задачах.