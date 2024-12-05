Госдеп США предостерег Румынию от отказа от прозападного курса

Соединенные Штаты внимательно наблюдают за выборами президента Румынии и предупреждают страну о рисках возможного отхода от прозападной политики, указано в опубликованном в среду, 4 декабря, заявлении Госдепартамента США.

В Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По результатам первого тура независимый кандидат Кэлин Джеорджеску занял первое место, получив 22,94% голосов, ведя свою кампанию в TikTok и подчеркивая свой пронациональный подход.

На втором месте оказалась Елена Ласкони, выступающая за сотрудничество с НАТО и США, с 19,18% голосов. Второй тур выборов состоится 8 декабря.

В американском дипломатическом ведомстве отметили, что любое изменение во внешней политике может значительно подорвать безопасность сотрудничества, а уменьшение иностранных инвестиций может оттолкнуть американские компании от работы в Румынии.

Кроме того, США выразили свою тревогу по поводу отчета Верховного совета национальной обороны Румынии, который утверждает о возможной киберактивности России в рамках избирательного процесса в стране. В этом контексте Госдепартамент призвал к тщательному расследованию для обеспечения прозрачности выборов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Румынии Джеорджеску пообещал прекратить военную поддержку Киева.