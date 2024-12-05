Кандидат в президенты Румынии Джеорджеску пообещал прекратить военную поддержку Киева

Кэлин Джорджеску, независимый кандидат в президенты Румынии, в интервью Reuters заявил , что намерен прекратить оказывать поддержку Украине в случае победы на выборах.

Также он собирается остановить экспорт украинского зерна на территории Румынии.

Бухарест на обязан следовать курсу НАТО по расходам на оборону. Также он выразил сомнение по поводу эффективности финансирования со стороны ЕС.

Напомним, Кэлин Джорджеску одержал победу в первом туре выборов в Румынии, которые прошли 24 ноября. Он поддерживает пророссийскую позицию. Джорджеску выступает против сближения Румыния с НАТО и военной поддержки Киеву.

Второй тур будет проходить 8 декабря.

Ранее сообщалось о том, что противник Украины Симион поздравил «пророссийского» Джеорджеску с победой на выборах президента Румынии.