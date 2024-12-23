Госдеп США рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть территорию Белоруссии
Госдеп США призвал своих граждан незамедлительно покинуть Белоруссию
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Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Белоруссии. В сообщении на официальном сайте отметили, что американцам следует избегать поездок в страну, а тем, кто уже находится на ее территории, рекомендуется «незамедлительно покинуть страну».
Среди причин указаны поддержка Белоруссией военной операции на Украине, угроза ареста, вероятность возникновения общественных беспорядков и ограниченные ресурсы посольства для оказания помощи гражданам США.
В уведомлении Госдепартамента подчеркивается, что американские граждане должны регулярно пересматривать свои планы на случай экстренной ситуации.
Пограничные переходы с соседними странами иногда закрываются без предварительного предупреждения. Также возможны дополнительные закрытия границ с Литвой, Польшей, Латвией и Украиной.
Работа посольства США в Минске была приостановлена 28 февраля 2022 года. По указанию Госдепа сотрудники посольства были эвакуированы, а предоставление услуг, в том числе экстренных, прекращено.
Гражданам США, нуждающимся в поддержке, рекомендуется обращаться в посольства и консульства США в соседних государствах.
Ранее Госдеп США призвал мир не подталкивать Киев к переговорам с Россией.