Если США откажутся участвовать в мирных переговорах по завершению конфликта на Украине, то это станет неоценимым подарком для властей России. Такое заявление сделала газета New York Times.

Издание утверждает, что уже один тот факт, что США допускают свой выход из мирных переговорах в украинском конфликте, уже становится подарком для России. Ранее с таким сообщением выступил государственный секретарь Марк Рубио, он озвучил точку зрения президента Трампа.

«Неужели господин Рубио и господин Трамп просто умывают руки и отказываются от мирных усилий? Или же они фактически умывают руки от самой Украины?» — задались вопросом журналисты.

Они добавили, что ход мыслей администрации Трампа довольно трудно понять. Несколько рассеивают сомнения заявления Европы, где вовсю говорят о продолжении поддержки Киева уже без участия Америки.

Ранее уже приводилось заявление Рубио, в котором он предположил выход США из переговоров. Он заявил, что такой выход состоится в ближайшее время, если не будет заметен реальный прогресс в направлении соглашения. Госсекретарь подчеркнул, что президент Трамп заинтересован в достижении мира, однако у него есть и другие важные задачи, и он готов переключиться на них, если перспективы мирного соглашения останутся туманными.