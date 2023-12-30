Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

Как заявили в госдепартаменте США, американские власти не поощряют подобные удару ВСУ по Белгороду атаки.

«США на поощряют и не дают возможности для подобных как на Белгород атак», - цитирует РИА Новости заявление американского внешнеполитического ведомства.

В настоящее время в атакованном боевиками ВСУ Белгороде врачи скорых стараются как могут оперативно вывезти раненых с места ЧП. В тяжелых случаях пострадавших спасают прямо на улице под открытым небом, кому-то делают искусственное дыхание, другим перевязывают раны.

Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов. При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города.