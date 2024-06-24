Семьям, чьи дети пострадали при атаке на Крым, выплатят по 100 тысяч рублей

Социальный фонд по Республике Крым сообщил, что всем семьям, дети которых пострадали при атаке украинских войск на Севастополь будет выплачена единовременная выплата, передает РИА Новости .

Уточняется, что по 100 тысяч рублей получат все семьи, воспитывающие несовершеннолетних, которые получили травмы, ранения и контузии во время обстрелов со стороны ВСУ.

Напомним, что ракетные удары по Севастополю были произведены днем в воскресенье, 23 июня. Известно, что для террористической атаки украинская армия использовала американские ракеты ATACMS. По имеющимся данным, пострадали 153 человека. Четверо граждан погибли, из них двое детей. Среди погибших была 9-летняя дочь заммэра Магадана. Девочка находилась на отдыхе с мамой и отцом. Она скончалась на руках у врачей.

Минобороны РФ пообещало, что удар по мирным жителям России не останется без ответа.