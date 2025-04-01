Госдеп выступил против введения временного управления на Украине

Администрация США считает, что урегулировать ситуацию на Украине нужно путем достижения полного прекращения огня и переговоров российской и украинской делегаций.

Введение на Украине временного управления Вашингтон считает неправильным решением, так как Украина является страной с конституционной демократией. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на регулярном брифинге для журналистов.

Она отметила, что администрация Трампа намерена продолжить работу, направленную на урегулирование конфликта на Украине, и усадить за стол переговоров Москву и Киев.

«Президент Трамп ясно дал понять, что Россия и Украина должны немедленно перейти к полному прекращению огня, ничего не изменилось», — заключила дипломат.

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