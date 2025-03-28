Госдепартамент США уведомил Конгресс о реорганизации USAID

Согласно распространенному заявлению госсекретаря Марко Рубио, Государственный департамент США проинформировал конгресс о планах по реструктуризации Агентства по международному развитию (USAID), намеченной на 1 июля.

В уведомлении отмечается, что в рамках реорганизации часть полномочий USAID перейдет в подчинение Госдепартамента к 1 июля 2025 года.

Рубио также подчеркнул, что деятельность USAID, не отвечающая ключевым задачам нынешней американской администрации, будет приостановлена.

Ранее Илон Маск высказывал мнение, что решение о прекращении финансирования некоторых программ USAID является строгой, но неизбежной мерой.