Госдума обратится к другим странам с предложением расследовать покушение на Путина

Государственная дума РФ отправит ряду государств обращение о расследовании информации, связанной с попыткой организовать покушение на президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил Леонид Слуцкий, руководитель парламентского комитета по международным делам. Такое заявление он сделал во время выступления на телеканале «Россия 24».

Госдума уже направила ряд обращений к парламентам других стран. Планируется направить подобные документы в большую часть парламентов всего мира. Им предлагается принять участие в расследовании любой информации, которая имеет отношение к попытке покушения на Путина.

«Все должны поддержать, если стоят на тех же позициях, что и мы. Должно быть объективное, беспристрастное и глубокое расследование», — указал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы РФ Володин направил в Конгресс США и ООН обращение. В нем он заявил, что в организации покушения на Путина могут быть замешаны Байден и Блинкен. Такой поступок серьезно угрожает глобальной безопасности, а отсутствие реакции говорит о том, что высокопоставленные лица из США действительно замешаны в таком поступке.