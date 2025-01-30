Володин отправил обращение в Конгресс США из-за сведений об обсуждении покушения на Путина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отправил обращение к Конгрессу США и ООН после информации о том, что обсуждалась возможность покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в телеграм-канале палаты парламента.

Документ был отправлен в четверг, а связана эта инициатива с появившимися сведениям о том, что экс-президент США Джо Байден и бывший госсекретарь Энтони Блинкен говорили об организации расправы над президентом РФ Владимиром Путиным.

В появившемся на сайте Госдумы документе заявляется, что подобные действия можно причислить к акту международного государственного терроризма. Там же уточнили, что озвученный американцами сценарий серьезнейшим образом угрожает глобальной безопасности, а в итоге может привести к ядерной войне мирового масштаба. В Госдуме считают отсутствие реакции на заявление о вариантах «убить» лидера России доказательством вины. Депутаты потребовали подробно изучить опубликованные сведения.

Ранее сообщалось о том, что Володин выступил с инициативой отправить Байдена и Блинкена на электрический стул, а еще заявил о «жесточайшей» борьбе, ведущейся против России.